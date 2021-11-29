Центризбирком могут переименовать





«Центральная избирательная комиссия полагаем, что получит новое название. И в Конституции прописаны полномочия Центральной избирательной комиссии: какие избирательной кампании организует, в том числе и выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, соответственно, парламентские, президентские, выборы в местные советы», — сказал он.





Сергеенко сообщил, что проект Конституции будет вынесен на обсуждение в первой половине декабря. Он также анонсировал некоторые другие изменения в Основном законе, которые уже ранее фигурировал в заявлениях представителем Конституционной комиссии.





«Предполагается дополнить ст.18 — Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. То есть, это говорит о миролюбивым характере белорусской внешней политики и это посыл, конечно, нашим внешним партнером», — сказал Сергеенко.





В Конституции также будет закреплено использование атомной энергетики в мирных целях. По его мнению, это должно убедить Литвы в том, что беларусская энергетика развивается в мирных целях, а станция развивается безопасно.





«Конституционный суд будет проверять конституционность всех вопросов, которые выносятся на референдум, а также оценивать конституционность проведения выборов в парламент и выборов Президента. И появляется новая форма — это подача гражданином непосредственно жалобы в Конституционный суд. И Конституционный суд вправе рассмотреть и дать ответ конкретному лицу по тому или иному вопросу», — сказал он.



