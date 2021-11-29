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Министры G7 срочно соберутся сегодня, 29 ноября, из-за штамма омикрон

Страны G7 обеспокоены появлением нового варианта коронавируса Экстренная встреча министров здравоохранения стран Большой семерки состоится в понедельник, 29 ноября.


Правительство Великобритании инициировало срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения нового штамма коронавируса омикрон и его распространения. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Лондон уже объявил о принятии мер для сдерживания нового варианта COVID-19 в стране. В частности, каждый прибывший в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть на изоляции до получения результатов.

Ранее в Нидерландах выявили заражение омикрон-штаммом у 13 прибывших из стран Африки. Также три случая нового варианта коронавируса подтвердились в Германии и два – в Дании.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР.

Штамм омикрон уже выявили в Гонконге, Израиле, Австралии, Канаде и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.
korrespondent.net
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