



Правительство Великобритании инициировало срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения нового штамма коронавируса омикрон и его распространения. Об этом сообщает DW.





Отмечается, что Лондон уже объявил о принятии мер для сдерживания нового варианта COVID-19 в стране. В частности, каждый прибывший в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть на изоляции до получения результатов.





Ранее в Нидерландах выявили заражение омикрон-штаммом у 13 прибывших из стран Африки. Также три случая нового варианта коронавируса подтвердились в Германии и два – в Дании.





Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР.





Штамм омикрон уже выявили в Гонконге, Израиле, Австралии, Канаде и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.