Министры G7 срочно соберутся сегодня, 29 ноября, из-за штамма омикрон
Страны G7 обеспокоены появлением нового варианта коронавируса Экстренная встреча министров здравоохранения стран Большой семерки состоится в понедельник, 29 ноября.
Правительство Великобритании инициировало срочное заседание министров здравоохранения стран Большой семерки (G7) для обсуждения нового штамма коронавируса омикрон и его распространения. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что Лондон уже объявил о принятии мер для сдерживания нового варианта COVID-19 в стране. В частности, каждый прибывший в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и быть на изоляции до получения результатов.
Ранее в Нидерландах выявили заражение омикрон-штаммом у 13 прибывших из стран Африки. Также три случая нового варианта коронавируса подтвердились в Германии и два – в Дании.
Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР.
Штамм омикрон уже выявили в Гонконге, Израиле, Австралии, Канаде и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.
07:27 29/11/2021
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