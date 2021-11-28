Тихановскую будут судить заочно?

"Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают. Тем не менее, предлагается внести поправки в закон, чтобы чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или ином накказанию в зависимости от тяжести проступка", - сказал Вольфович.





"Конечно, он будет находиться за границей, конечно, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум, трем годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет накладывать определенный отпечаток", - продолжил Вольфович.





По его словам, инициативу Следственного комитета поддержал Верховный суд и Генпрокуратура.





"Но вопрос очень сложный, серьезный. Предлагается этот вопрос рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности.Члены Совета безопасности будут докладывать главе государства, который как председатель Совета Безопасности выскажется по этому поводу. Надеюсь, что глава государства поддержит", - заявил госсекретарь Совбеза.





Беларусь, по его словам, не первопроходец в этом направлении. Такая практика принята как в странах дальнего, так и ближнего зарубежья, в том числе в Германии и Франции.