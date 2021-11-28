Глава МИД Венгрии заявил о желании предотвратить конфликт России и НАТО
28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала Russia Today заявил о нежелании ЕС переходить к открытому противостоянию с Россией.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
(фото: commons.wikimedia/Agencia de Noticias ANDES)
Как заявил Сийярто, страны ЕС приложат все усилия для деэскалации возможного противостояния ЕС и России.
«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — сказал он и напомнил, пишет Newsbel.by, что Венгрия является страной-участницей блока НАТО, поэтому вынуждена отстаивать его интересы, но в НАТО никто не желает военного конфликта с Россией.
18:35 28/11/2021
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