



"И ситуация вокруг Украины из-за мобилизации российских войск, что нас особенно беспокоит. Еще один вызывающий озабоченность процесс - полная военная интеграция Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для коллективной безопасности НАТО, и Альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегии и тактику и быть готовым к возможному ответу.





Если ситуация с безопасностью станет еще более сложной, мы не исключаем возможности обращения за консультациями по 4-ой статье НАТО", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции.





"Критерии подачи заявки на помощь НАТО также были согласованы на заседании Совета. Возможность активации 4-ой статьи НАТО недавно обсуждалась с президентами стран Балтии и Польши. Считаем, что такие действия должны быть согласованы между союзниками региона", - подчеркнул Г. Науседа.





Президент заявил, что миграционный кризис на границе с Беларусью вряд ли разрешится в ближайшее время.





"Он еще не разрешился. И, на наш взгляд, этого в ближайшее время ожидать трудно. Все остается сложным и очень трудным в плане прогнозирования. Нет сомнений в том, что режим Александра Лукашенко и поддерживающие его силы ��удут продолжать испытывать единство западного мира всеми средствами и тактиками", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции в воскресенье.







