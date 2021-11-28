Премьеру был задан вопрос о готовности Польши содействовать возвращению мигрантов на родину и ожиданию финансовой помощи в этом от ЕС. Он ответил утвердительно, но подчеркнул, пишет Reform.by, что Польша не хочет ждать поддержку ЕС.





«Да. Думаю, это обычное дело, потому что мигранты не хотят останавливаться в Польше, они хотят уехать в Германию и Нидерланды. Но мы не хотим ждать Евросоюза. Если будет добрая воля со стороны Лукашенко, мы немедленно воспримем этот позитивный сигнал и будем сотрудничать в финансировании мигрантов, возвращающихся домой в Ирак и другие страны. Это должно быть общее усилие, но мы также можем действовать очень быстро и самостоятельно», — заверил он.





По словам премьера, на данный момент польская граница хорошо охраняется и сейчас нет нужды в помощи ЕС в защите границы, в частности – от пограничного агентства Frontex





«Мы можем принимать всевозможную поддержку, но прямо сейчас она нам не нужна. Потому что у нас 15 тысяч пограничников, а у Frontex — до 1,2 сотрудников для всех внешних границ Евросоюза. Помимо пограничников у нас еще 15 тысяч солдат. Так что граница у нас довольно уплотнена. И мы защищаем Европу от очередного миграционного кризиса», — рассказал он.





Отвечая на вопрос по поводу телефонного разговора Ангелы Меркель с Александром Лукашенко, он отметил, что ЕС должен подключиться к поиску дипломатического решения.





«Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она способствовала легитимации его режима, а борьба за свободную Беларусь продолжается уже 15 месяцев. Лукашенко также злоупотребил разговором с Ангелой Меркель. Он сделал вид, что Меркель согласилась перевезти по коридору 2 тысячи иммигрантов в Германию и другие европейские страны. А это не так», — заявил он.



