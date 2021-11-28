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«Трое внуков уже за границей». Богданкевич про эмиграцию и миграционный кризис

“Авантюрой” называет миграционный кризис бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич. И катастрофой – массовую эмиграцию белорусов.

«Трое внуков уже за границей». Богданкевич про эмиграцию и миграционный кризис
Станислав Богданкевич прокомментировал Беларускай праўдзе ситуацию с миграционным кризисом и ситуацию внутри Беларуси.

-Я вот оцениваю ситуацию в Беларуси. Самый младший мой сын занимается программированием, так вот, семеро самых близких его друзей, его “собутыльников”, уехали: абсолютное большинство – в Польшу, некоторые оказались в Чехии, некоторые – в Украине.

У меня трое сыновей, все здесь. Но внуки… уже трое внуков за рубежом. Разве это нормально для стабильно развивающейся страны с таким гениальным руководителем, как Лукашенко? За границей нет Лукашенко, но все бегут туда. Внучка в Вильнюсе, двое – в Польше. Один из сыновей уже подумывает об отъезде, но я отговариваю: не уезжай, о своей стране надо думать, надо что-то делать. Трое внуков за границей – для меня это явный показатель катастрофы. Куда мы идем?

Россия авантюрная и Беларусь авантюрная. Неужели кому-то непонятно, что завезти сначала в Беларусь курдов, которые не хотят у нас оставаться, а прорываются в Германию, – это чистая авантюра?

Нынешний год Беларусь, неожиданно для экономистов, в том числе и меня, проживает нормально, но в следующем году авантюрная политика официального Минска и авантюрная политика Путина ничего хорошего не сулит.
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