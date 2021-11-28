



Беларусь готова адекватно реагировать на возможные провокации на границе, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью СТВ, фрагмент которого размещен на сайте телеканала.





"Под видом борьбы с нелегальной миграцией, беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тысячи человек. Из них около 15 тысяч – военнослужащие разных родов войск. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Все это не может не вызывать беспокойство военных людей", - отметил Вольфович.





По словам главы Совбеза, пишет Sputnik, белорусская сторона анализирует сложившуюся обстановку и готова имеющимися в распоряжении силами и средствами действовать адекватно "в случае развязывания каких-то провокационных действий".





"Все, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику, в том числе и наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне", - рассказал глава Совбеза.





В Беларуси здраво смотрят на такие вещи, "мы не позволим нас спровоцировать, конечно, отпор мы готовы дать", подчеркнул Вольфович.





Стихийное поселение мигрантов из Ближнего Востока, преимущественно иракских курдов и сирийцев, появилось у границы Беларуси с Польшей в начале ноября. Около 2 тысяч человек, среди которых много семей с маленькими детьми, расположились прямо у колючего заграждения рядом с КПП "Брузги" и почти две недели провели под открытым небом в надежде, что Польша пропустит из через границу, чтобы дальше проследовать в Германию.





Чтобы отогнать мигрантов от границы, польские силовики применили спецсредства - светошумовые гранаты, водометы и слезоточивую смесь, после чего многим беженцам и освещавшим события на границе журналистам потребовалась медицинская помощь.





После разгона на границе беженцев перевезли в логистический центр вблизи границы, белорусская сторона продолжает оказывать им максимально возможную помощь - от организации питания и подвоза воды до предоставления одежды и гигиенических процедур.





В минувшую пятницу в логистическом центре побывал белорусский лидер. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь продолжит оказывать помощь мигрантам, а также добавил, что их не будут заставлять возвращаться на родину, если они того не желают, тем же, кто стремится не смотря попасть в Германию, белорусская сторона чинить препятствий не будет.