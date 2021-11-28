







«Состояние больного на сегодняшний день удовлетворительное. Есть небольшая слабость. Лабораторные исследования в пределах нормы. Саакашвили ест по полному меню, которое составляется по согласию эндокринолога. Он восстанавливает свои силы и физически активен», - сказала Гогоришвили.





На вопрос, пишет Haqqin.az, готов ли Саакашвили присутствовать лично на суде 29 ноября, врач ответила: «Я думаю, что готов».



