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Саакашвили восстанавливает силы и готовится к суду

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, он готовится к суду. Об этом грузинским СМИ сообщила врач бывшего президента Нино Гогоришвили.



«Состояние больного на сегодняшний день удовлетворительное. Есть небольшая слабость. Лабораторные исследования в пределах нормы. Саакашвили ест по полному меню, которое составляется по согласию эндокринолога. Он восстанавливает свои силы и физически активен», - сказала Гогоришвили.

На вопрос, пишет Haqqin.az, готов ли Саакашвили присутствовать лично на суде 29 ноября, врач ответила: «Я думаю, что готов».
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