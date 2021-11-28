- Обратило на себя появившееся в белорусском информационном пространстве мнение, что Москва меняет свою тактику по белорусскому политическому кризису. При этом ссылаются на слова видного деятеля белорусской оппозиции/эмиграции Франака Вечерку, - пишет Андрей Суздальцев. - Но прежде всего необходимо в очередной раз опровергнуть постоянные интерпретации и даже инсинуации вокруг слов В. Путина о необходимости диалога между режимом А. Лукашенко и оппозицией.





Прежде всего напомним, пишет UDF.name, что Россия в данном случае решает свои проблемы по белорусской проблеме и исходит из собственных интересов. В настоящее время Россия воспринимает Беларусь исключительно в интеграционном ключе. Без глубокой экономической интеграции Беларусь для России - «чемодан без ручки».





Если Лукашенко и дальше будет уклоняться от интеграции, то и он Москве будет не нужен. Маневра здесь нет, все по цепочке.





Интеграцию надо легитимизировать, то есть необходимо легитимизировать подпись А. Лукашенко. Как это сделать? Используя миграционный кризис Москва направила к Лукашенко А. Меркель, но А. Лукашенко на международной арене недоговороспособен и попытка оказалась невыполнимой. Тогда остается внутренняя легитимизация – диалог с реальной оппозицией, так как псевдо диалоги ни на кого на внешней арене впечатление не произведут.





Фактически Москва настаивает на завершении белорусского политического кризиса на платформе внутреннего политического компромисса.





Не более того…





Понятно, что белорусской номенклатуре и силовому блоку это не понравится, так как даже если теоретически такой диалог начнется, то силовиков просто сольют и освободят заключенных. Но все это из области фантастики…





Франак Вечерка утверждает, что отношение к Кремле пару недель назад изменилось. Ну что на это сказать?





Действительно, между Минском и Кремлем всегда было сложно, так как А. Лукашенко традиционно обманывал и провоцировал Россию, что не мешает ему продолжать ездить в Москву и просить деньги. Это не новость. Но никакого радикального поворота в отношении А. Лукашенко не было в России.





Никаких новых и вменяемых «фигур» с белорусского политического поля Кремль не ищет. Не стоит выдавать желаемое за действительное.





Работать надо… На белорусском политическом поле, с Сопротивлением, с «ябатьками», тогда что-то начнет меняться.