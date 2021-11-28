Список статей:





ч.1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков)

ч.1 ст.13 к ч.2 Ст.293 (Приготовление и умышленное создание условий к участию в массовых беспорядках)

ч.3 ст. 293 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности)

ч.1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)

ч.3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет)

ч.1 ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования)

ч.1 ст. 285 (Руководство преступной организацией)

ч.3 ст. 130 (Разжигание социальной розни группой лиц)

ч.2 ст. 339 (Злостное хулиганство)

ч.3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство)

ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества)

ч.3 ст.218 (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества совершенные организованной группой)

ч.2 ст.295-3 (Незаконные действия в отношении предметов поражающего действие, которые основаны на использовании горючих веществ, совершенные группой лиц)





Рабкова передала, что помимо "народных" протестных статей (таких как ст. 293 и ст. 342), ей вменяют несколько так называемых "висяков" (в жаргоне силовиков этим словом обозначаются многолетние нераскрытые преступления). Со всех участников процесса взяты подписки о неразглашении, поэтому Рабкова считает, что суд будет закрытым из-за откровенных фальсификаций доказательств.





Теперь правозащитнице грозит до 15 лет лишения свободы. Рабкова находится в заключении уже больше 14 месяцев и отказывается давать показания. Ранее она сообщала родственникам в письмах, что сотрудники милиции "пообещали" ей срок "между Бабарико и Колесниковой".





Поддержите Марфу (Марию) Рабкову письмами солидарности!

Адрес для писем: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

*паспортное имя Рабковой — Мария, поэтому лучше именно его указывать для заполнения бланков











