











– Существует ли эскалация сейчас? Или застрял этот конфликт миграционный?





― Застрял этот конфликт. Более того, мы видим, что на эту секунду Лукашенко с помощью Путина пытается там достичь цели. А цель, напомню, была а) признание президентом и б) снятие санкций. Признание президентом, Лукашенко считает, состоялось, потому что Меркель с ним дважды разговаривала. Хотя немецкое правительство говорит, что это не означает признание. Но для Лукашенко это важно, что с ним разговаривала Меркель, а не Тихановская. Это раз.





И мы видим, что, по-моему, в пятницу еще два самолета из Минска улетели в Ирак, увозя еще 500 вот этих беженцев. То есть он играет на этом, безусловно. И он ведет переговоры как глава государства. Здесь можно сказать, что частично его цель достигнута. С помощью Путина.



