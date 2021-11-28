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Венедиктов: Лукашенко частично достигает цели. С помощью Путина

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи "Будем наблюдать" пояснил цели и итоги миграционного кризиса на белорусской границе.




– Существует ли эскалация сейчас? Или застрял этот конфликт миграционный?

― Застрял этот конфликт. Более того, мы видим, что на эту секунду Лукашенко с помощью Путина пытается там достичь цели. А цель, напомню, была а) признание президентом и б) снятие санкций. Признание президентом, Лукашенко считает, состоялось, потому что Меркель с ним дважды разговаривала. Хотя немецкое правительство говорит, что это не означает признание. Но для Лукашенко это важно, что с ним разговаривала Меркель, а не Тихановская. Это раз.

И мы видим, что, по-моему, в пятницу еще два самолета из Минска улетели в Ирак, увозя еще 500 вот этих беженцев. То есть он играет на этом, безусловно. И он ведет переговоры как глава государства. Здесь можно сказать, что частично его цель достигнута. С помощью Путина.
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