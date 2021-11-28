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Неспокойно: В Кыргызстане и Таджикистане обострилась обстановка

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Кыргызстане. Об этом накануне сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Неспокойно: В Кыргызстане и Таджикистане обострилась обстановка
В Кыргызстане вновь запустили классический механизм "цветной революции"
А жители Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, пишет Haqqin.az, в центре которой, городе Хороге, второй день проводят митинги протеста – требуют от властей демилитаризовать регион. 

Была ли в действительности полноценная подготовка попытки переворота в Бишкеке или же ГКНБ и власти страны решили таким своеобразным способом предупредить оппозицию о недопустимости оспаривать итоги парламентских выборов в стране, назначенных на 28 ноября – вопрос, честно говоря, не принципиальный.

Важнее другое - киргизские власти всерьез намерены пресечь устоявшуюся национальную традицию, согласно которой, что ни выборы – то переворот. Как справедливо заметил президент страны Садыр Жапаров в прошлом месяце: «Надо прекращать практику выгонять президентов».

Ведь предыдущие парламентские выборы в октябре прошлого года именно этим и закончились, так называемой «октябрьской революцией». В центре Бишкека тогда собралось несколько тысяч человек, требовавших провести повторные парламентские выборы. Затем – все по классике: столкновения с полицией, беспорядки и погромы, занимавший на тот момент пост президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку. А исполняющим обязанности президента стал нынешний глава государства Садыр Жапаров, которого в ходе тех событий его сторонники освободили из тюрьмы.

Местные элиты давно привыкли к тому, что могут трясти центральную власть как хотят, используя для этого массовые протесты. Пресс-служба ГКНБ описывает методику готовившегося переворота следующим образом: «После оглашения итогов предстоящих парламентских выборов, рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы, данная группа планировала организовать массовые акции протеста на территории Бишкека с дальнейшим насильственным захватом власти. Для чего осуществила подбор около 1 000 агрессивно настроенных молодых людей».


Садыр Жапаров призвал покончить с практикой свержения президентов. Хотя сам и сверг Сооранбая Жээнбекова


Ничего нового и оригинального – именно по такому сценарию в Кыргызстане принято решать политические - и даже экономические - споры. И кто как не Садыр Жапаров понимает и механику, и опасность таких действий оппозиции. Поэтому в этот раз и предпочел сработать на опережение, продемонстрировав всему местному истеблишменту, что время старых игр закончено – пора жить по новым правилам. А тех, кто не согласен – ждет суд и тюрьма.

Судя по всему, схожую жесткость и решительность намерены продемонстрировать власти Таджикистана в отношении протестов в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), которая медленно, но верно превращается в социальный нарыв для режима Рахмона.

Горный Бадахшан – область весьма специфическая, как в социально-экономическом, так и в политическом плане. К центральным властям и лично Рахмону там относятся, мягко говоря, без восторга и пиетета. Местные жители отличаются от остальных таджиков не только по языку, но и по вере, поскольку памирцы – исмаилиты.

Дотации от властей здесь минимальны, но это компенсируется средствами, которые перечисляет в регион Фонд Ага-хана - наследственного главы исмаилитской общины, бизнесмена, живущего в Лондоне. Понятно, что Душанбе такая ситуация не устраивает, контроль центральной власти в области минимальный.

В Бадахшане - непокорное население, которое пытается усмирить Рахмон


И вот с 2018 года Рахмон начал наводить здесь порядок. Отправился в отставку глава области и руководители местных правоохранительных органов, их заменили таджики. Был создан Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и наведению порядка. В Горный Бадахшан направили силовое подкрепление. У населения начали изымать оружие, в Хороге установили дополнительные посты ГАИ с участием сотрудников ОМОНа.

«Пришлые» вели себя как на оккупированных территориях. Периодически происходили всевозможные инциденты, виновными в которых, как правило, признавали только местных. «На протяжении почти 10 лет идет масштабная кампания по очернению жителей области, в основном ее молодежи, которую потом по различным обвинениям осуждают на длительные сроки. За эти годы в тюрьму было посажено более 1000 молодых людей, что для нашей и без того малочисленной области является очень существенной цифрой», - пишут в своем обращении на Change.org жители области.

На днях сотрудники правоохранительных органов застрелили 29-летнего Гулбиддина Зиёбекова при попытке его задержания. Его обвиняли во взятии в заложники и избиении помощника районного прокурора. Власти утверждают, что он оказал вооруженное сопротивления, однако очевидцы говорят, что Зиёбеков сопротивлялся, но был безоружен. По данным обеих сторон конфликта, в ходе столкновений местного населения с силовиками были ранены по меньшей мере 8 гражданских и 5 представителей правоохранительных органов.

Хорог вышел на улицы – власти усиливают группировку полицейских сил, которые взяли Хорог в оцепление, и отключили Интернет. Обстановка накалена до предела – и развитие конфликта мы увидим уже на предстоящей неделе.
Источник: Игорь Панкратенко
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