



В субботу утром у него и его подруги Сюзанны Тир родился сын.



"Сегодня рано утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны!" - написал Курц в Twitter.

По его словам, пишет РИА Новости, ребенок и мать чувствуют себя хорошо. Бывший канцлер также поблагодарил сотрудников роддома за работу.





О грядущем пополнении Курц сообщил в середине июля.





Курц и избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения.





Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство



