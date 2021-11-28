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Экс-канцлер Австрии Курц впервые стал отцом

Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, ранее занимавший пост канцлера, впервые стал отцом.


В субботу утром у него и его подруги Сюзанны Тир родился сын.

"Сегодня рано утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны!" - написал Курц в Twitter.
 
По его словам, пишет РИА Новости, ребенок и мать чувствуют себя хорошо. Бывший канцлер также поблагодарил сотрудников роддома за работу.

О грядущем пополнении Курц сообщил в середине июля.

Курц и избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения.

Канцлер Австрии заявил, что Курц может вернуться в правительство
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