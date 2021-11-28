



Об этом сообщил в интервью газете Lietuvos rytas начальник Службы охраны государственной границы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.





«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», - сказал он.





Рустамас Любаевас не уточнил, пишет Политринг, в чьих руках могло бы находиться оружие. Он утверждал, что когда литовская сторона фиксирует приближение к границе мигрантов, то нередко якобы замечает присутствие рядом с ними представителей белорусских силовых структур.





«Опасность конфликта (между литовскими и белорусскими пограничниками – прим. ред.) остается, но до сих пор не было случая, чтобы белорусы направили оружие в сторону наших патрулей, - отметил Любаевас. - Наших сотрудников мы инструктируем по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации».