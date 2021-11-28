В Литве готовятся к вооруженному вторжению нелегальных мигрантов
Литва не исключает вероятность попыток вооруженного вторжения в страну нелегальных мигрантов из Африки и Азии с территории Беларуси, поэтому готовится к их отражению.
Об этом сообщил в интервью газете Lietuvos rytas начальник Службы охраны государственной границы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.
«Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил», - сказал он.
Рустамас Любаевас не уточнил, пишет Политринг, в чьих руках могло бы находиться оружие. Он утверждал, что когда литовская сторона фиксирует приближение к границе мигрантов, то нередко якобы замечает присутствие рядом с ними представителей белорусских силовых структур.
«Опасность конфликта (между литовскими и белорусскими пограничниками – прим. ред.) остается, но до сих пор не было случая, чтобы белорусы направили оружие в сторону наших патрулей, - отметил Любаевас. - Наших сотрудников мы инструктируем по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации».
09:36 28/11/2021
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