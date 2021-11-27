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Опрошенные агентством Bloomberg аналитики предположили, что в случае российского вторжения на Украину операция начнется не раньше января из-за погодных условий и плохого состояния дорог.





Так, например, пишет РБК, агентство ссылается на военного эксперта Павла Фельгенгауэра, который рассказал журналистам, что «в это время года у нас Rasputitsa (именно это слово приводит Bloomberg), то есть грязь». По его мнению, в случае наступления российским подразделениям нужно будет по флангам обойти украинскую группировку в Донбассе, а потом уже закрепиться на занятых позициях.





«Чтобы добиться этого, танкам и прочей военной технике придется двигаться по чернозему, что сейчас не представляется возможным. Но как только ударят морозы, они смогут ехать, куда хотят», — заявил он.





Помимо этого, как считает Фельгенгауэр, российской армии придется увеличить свою группировку, чтобы добиться значительного численного преимущества (в два-три раза) над противником. По его мнению, еще не все необходимые части переброшены к украинской границе.





В свою очередь бывший советник НАТО по России Эндрю Монаган предположил, что усиление российского военного присутствия на украинской границе может быть связано с недовольством Москвы тем, как соблюдаются условия Минского соглашения по урегулированию в Донбассе. Он указал, что Россия несогласна с тем, как это соглашение выполняет Украина, а потому считает, что если дипломатия не работает, то в дело должны вступить военные.





21 ноября руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times предположил, что возможное наступление российских войск начнется в конце января — начале февраля. По его мнению, оно начнется как со стороны границы, так и с высадки десантов под Одессой и Мариуполем. Буданова тогда спросили, не повлияет ли на эти планы погода, и он ответил, что «для русских и украинцев это проблемой не является».





23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является исполнение минских договоренностей. «Отсутствие прогресса в их реализации является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе — это очевидный факт», — сказал он.





Телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников 20 ноября сообщал, что представители разведки США предупредили европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину.





В Москве не раз отвергали предположения о планах вторжения на Украину, а все сообщения о передвижениях войск по территории России называли внутренним делом.



































