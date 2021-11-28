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Британская танковая дивизия возвращается в Германию на фоне напряженности вокруг Украины

"Британская армия разместит сотни бронированных транспортных средств в Германии, всего через год после официального вывода войск из страны. Это шаг должен помочь поддержать НАТО на фоне того, как напряженность в отношениях с Москвой из-за Украины остается высокой", - сообщает Financial Times.



"В соответствии с планами, названными "радикальной" реструктуризацией британских сухопутных войск, правительство Великобритании объявило в четверг, что база НАТО в Сеннелагере, недалеко от немецкого города Падерборн, станет одним из трех новых "региональных сухопутных узлов" для британской армии, наряду с Оманом и Кенией", - говорится в статье, пишет Inopressa.ru.

"Этот шаг представляет собой разворот на 180 градусов спустя чуть более года после того, как Великобритания завершила постоянное военное присутствие на немецкой земле, которое сохранялось с конца Второй мировой войны. (...) Один правительственный чиновник не стал называть точных цифр, но сказал, что планы предусматривают базирование "сотен" танков и бронетехники в Сеннелагере", - пишет газета.

"Это решение связано с тем, что союзники по НАТО все больше обеспокоены тем, что Москва планирует вторжение на Украину", - пишет FT. (...)

"Ранее в этом году президент США Джо Байден приостановил планы своего предшественника Дональда Трампа по выводу тысяч американских солдат из Германии", - напоминает газета. (...)
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