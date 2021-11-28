Кадыров, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров, кадыровцы, МВД, Чечня, Грозный, август 2019









Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова.





Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал телеканалу "Грозный", пишет Радио Свобода , что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым: "В результате мною было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях".





Совещание, которое упоминает Эдилов, было посвящено Дню Конституции Чечни. Свою торжественную речь Рамзан Кадыров тогда начал с рассказа о том, как он, посмотрев американский сериал "Игра престолов", пришёл к мысли, что фильме показана история Ичкерии (название Чеченской республики в 1994-м и в период с 1996 по 2000 гг. – прим.).





"Там [в сериале] они делят семь королевств, у нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел – дрался друг с другом, влезали куда хотели, глава республики не мог спать спокойно по ночам", – заявлял Кадыров.





Все это, по словам главы Чечни, удалось искоренить благодаря его отцу. Говоря об этом, он добавил: "Если бы учителя со школьной скамьи, с детского сада тратили одну минуту, две, три, хотя бы пять минут на описание этого пути, на то, как мы пришли к тому, что имеем, тогда у них было бы понимание”.





Информации о Амруди Эдилове, который решил исполнить желание главы Чечни и создать учебный материал, в интернете немного. Под его авторством в этом году вышла статья "Нарушение законности в области противодействия коррупции: количественная и качественная характеристика". Больше никаких письменных работ Эдилова в открытом доступе нет.





Большинство результатов в поисковой системе показывают, что человек с таким же именем занимался розничной торговлей в Грозном. Согласно выписке из Единого государственного реестра, индивидуальный предприниматель Эдилов Амруди Ибрагимович закрыл свой бизнес в 2015 году. Начальником управления экономической безопасности он стал в феврале 2018 года, до этого, по словам министра внутренних дел по Чечне, "работал на различных ответственных должностях и проявил себя порядочным, грамотным и энергичным руководителем".





Известно также, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата парламента Чечни Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.





Кавказ. Реалии писал неоднократно, что многие руководящие должности в законодательной и исполнительной власти занимают люди из числа односельчан и родственников Рамзана Кадырова. С прошлого года высокие посты стали получать подросшие дети главы Чечни.