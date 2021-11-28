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Временный поверенный в делах США в Беларуси встретился с семьями белорусских «политзаключенных»

Временный поверенный в делах США в Беларуси Рубен Арутюнян встретился с семьями белорусских «политзаключенных» в преддверии Дня благодарения, который отмечается в Штатах.



Соответствующая информация обнародована на странице посольства США в Минске в соцсети Facebook, пишет Политринг.

«США продолжают оказывать непоколебимую поддержку более чем 880 белорусским политзаключенным и их семьям. Вместе с ними мы призываем белорусские власти безоговорочно освободить всех политзаключенных и восстановить их политические и гражданские права. Мы по-прежнему вдохновляемся стойкостью и силой политических заключенных и их семей, а также всего белорусского народа во время длительных репрессий и борьбы за восстановление своих демократических прав», — говорится в сообщении.
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