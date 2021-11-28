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Посол России анонсировал вынужденный отъезд из США 27 дипломатов с семьями

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о грядущем вынужденном отъезде группы дипломатов.


Американская администрация не изменила своего негативного отношения к России, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, атмосфера в США отравлена русофобией в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате, что мешает выстраиванию нормальных российско-американских отношений. Группа российских дипломатов с семьями вынуждена будет покинуть США 30 января, сказал господин Антонов.

«Мы по-прежнему здесь рассматриваемся в качестве противника»,— заявил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «С нами пытаются говорить лишь по вопросам, которые представляют интерес для Соединенных Штатов Америки»,— отметил Анатолий Антонов.

Говоря о проводимой санкционной политике, посол упомянул, что «карточный домик обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы уже разрушился». «Появились новые люди, которые говорят с точностью наоборот, что же произошло в 2016 году. Но и это все выворачивают в свою сторону <…> все это говорит о том, что надо новые санкции вводить против Российской Федерации»,— сказал господин Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют, 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда»,— заявил российский посол. «Визовая проблема для нас не решена, мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом»,— отметил господин Антонов. По его словам, США проводят политику разъединения семей росси� �ких дипломатов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон затягивает продление американских виз или разрешения на въезд приблизительно для 100 сотрудников посольства России. Посол рассказал о ситуации, когда визы есть только у отдельных членов семей дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что для нормальных двусторонних отношений США должны предпринять шаги по разрешению визового кризиса.
КоммерсантЪ
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