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Лукашенко рассказал о перехвате сообщения для западных политиков

Он сказал, что зарубежным политикам рекомендуют не общаться с российскими и белорусскими СМИ

После встречи с мигрантами, застрявшими на границе, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В частности, они поинтересовались, почему некоторые представители Запада, международных организаций практически не идут на контакт с журналистами.

«Они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть, и для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имейте в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, получаем за месяц. Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают, - цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. - Вчера мы перехватили сообщение: рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: «Скажите это, скажите то…». Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать».

«Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда: не подходить к белорусским журналистам», - сказал Александр Лукашенко. Его цитирует belarus.kp.ru
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