«Вот слева от меня наш подарок, и армянским друзьям, и азербайджанским. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - отметил лидер России.