Путин после встречи сделал подарки Алиеву и Пашиняну
Президент России Владимир Путин после трехсторонней встречи в Сочи подарил президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви, пишет haqqin.az
«Вот слева от меня наш подарок, и армянским друзьям, и азербайджанским. Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», - отметил лидер России.
17:42 27/11/2021
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