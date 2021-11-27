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Янукович поборется за президентское кресло в суде

Бывший президент Украины Янукович оспорит свое отстранение Верховной Радой в суде Киева.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, судя по всему, намерен вновь побороться за украинское президентское кресло. Янукович подал иск в Окружной суд города Киева с требованием признать незаконным решение Верховной Рады о его «самоустранении». О новом процессе с участием экс-главы государства сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир, пишет Лента.ру

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства. Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами», — написал Кирасир на странице в Facebook.

Представитель Януковича сообщил, что его сторона рассматривает постановление Рады семилетней давности как государственный переворот, совершенный в отношении демократически избранного президента Украины. По мнению Кирасира, это решение ввергло страну в катастрофу, привело к потере Крыма и Донбасса и превращению Украины в самое нищее государство Европы.

Журналисты уже задаются вопросом о правовых последствиях иска Януковича. «Если постановление Верховной Рады об отстранении от власти Януковича будет признано судом незаконным, то возникнет правовая коллизия — а кто в стране президент? Зеленский или Янукович?» — написали в одном из Telegram-каналов.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование его подзащитного. По мнению Сердюка, обвинения Януковича в государственной измене являются политически мотивированными.
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