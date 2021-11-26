По его словам, по итогам переговоров стороны подписали совместное трехстороннее заявление. Политик добавил, что принятые на трехсторонней встрече в Сочи решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе.





Алиев также отметил, что Азербайджан готов перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. При этом он отметил, что настрой к нормализации отношений виден и со стороны Еревана. Глава государства также напомнил, что Баку всегда руководствовался принципом гуманизма, и после окончания Второй карабахской войны передал Еревану сто армянских военнопленных.



