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Алесин: Постепенно кризис перейдет в точку замерзания, а затем так же постепенно рассосется

Ситуация с миграционным кризисом будет заморожена на длительное время. Затем может появиться новый очаг напряжения, который отодвинет миграционный кризис на задний план.

Алесин: Постепенно кризис перейдет в точку замерзания, а затем так же постепенно рассосется
Александр Алесин
Ситуация с миграционным кризисом будет заморожена на длительное время. Затем может появиться новый очаг напряжения, который отодвинет миграционный кризис на задний план.

Военный эксперт Александр Алесин поделился с СНплюс своей версией, зачем Лукашенко приезжал в пункта пропуска «Брузги» к мигрантам.

Лукашенко всегда берет на себя главный удар на информационном направлении, ему необходимо сдвинуть с мертвой точки ситуацию: будущее мигрантов не определено, страны запада не идут ему навстречу. Скорее всего. 


Самым простым вариантом для мигрантов станет требовать от Лукашенко, чтобы он вернул их домой. Конечно, Польша не пропустит, а Германия не примет мигрантов. Поэтому необходимо указать на виновных в том, что ситуация застыла. Думаю, именно этим вызван приезд Лукашенко в Брузги: ему необходимо забросить мяч на ту половину поля, заставить Запад оправдываться перед лицом мусульманского и арабского мира.
 
На самом деле, религиозные связи, клановость очень сильны на востоке. Поэтому происходящее в Беларуси, как волны по воде, расходится там. Возможно, Лукашенко несет определенные финансовые издержки, но с информационной точки зрения явно набирает популярности в странах Ближнего Востока и Персидского залива. А там он хочет получить, с одной стороны, инвестиции (вспомним его контакты с ОАЭ, Катаром, другими нефтяными монархиями), а с другой стороны, через симпатии к Беларуси хочет породить дорогу своим товарам в эти страны, как ни странно звучит. 

 Лукашенко пытается воспользоваться ситуацией, чтобы подставить под удар Европу и набрать очки на Ближнем Востоке, усилить присутствие Беларуси как поставщика высокотехнологичной продукции. И чтобы обеспечить доступ к инвестициям в странах Ближнего Востока.

— Значит, конца миграционному кризису не видно?

Мне кажется, ситуация будет заморожена на очень длительное время. Возможно. Часть мигрантов вернется домой, часть надолго останется в Беларуси (деньги на их содержание могут предоставить богатые арабские страны, часть – от Евросоюза), часть просочится через границу на запад, а кто-то попросит вид на жительство в Беларуси, чтобы выждать удобного момента и прорваться в вожделенную Германию.  

 Миграционный кризис далек от завершения. Запад не станет уступать требованиям Минска. чтобы не потерять лицо. Скорее всего, возникнет новый очаг напряжения, из-за которого миграционный кризис отойдет на второй план; возможно, события вокруг Украины, еще что-то. Но постепенно кризис перейдет в точку замерзания, и затем и рассосется.
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