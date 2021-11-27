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Рачкова не впустили в Испанию на ассамблею МПС, а Марию Василевич впустили

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков не смог попасть на 143-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Мадриде. Он не успел вовремя оформить визу, сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах Беларуси в Испании Ярослава Ковальчука.

Ковальчук обвинил власти Испании в задержке при оформлении визы, что не позволило Рачкову прибыть на съезд. В результате в Мадрид смогла приехать только депутат Палаты представителей Мария Василевич, пишет reform.by

«Это откровенный плевок нам в лицо, поскольку [визу] не дали вовремя, ссылаясь на какие-то технические проблемы», — заявил Ковальчук.

На мероприятии будет обсуждаться включение чрезвычайного пункта повестки дня по Беларуси. Этот чрезвычайный пункт инициировали четыре государства — Польша, Латвия, Нидерланды и Германия.

«Там поднимаются вопросы о непризнании некоторыми зарубежными государствами итогов выборов в Беларуси, относительно якобы наличия в Беларуси политзаключенных и относительно миграционной ситуации», — объяснил Ковальчук.

Он надеялся, что Рачков сможет выступить онлайн, но это тоже стало проблемой.

Межпарламентский союз — международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. МПС основан в 1889 году. Генеральный секретарь — Мартин Чунгонг. Союз объединяет парламенты более 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов. В соответствии с Уставом МПС, членом организации является парламент суверенного государства. Беларусь является членом МПС с 1995 года. Рабочими органами МПС являются Ассамблея МПС, руководящий совет и Исполнительный комитет МПС. В центре внимания ассамблеи будут «современные вызовы демократии: преодоление разногласий и построение сообщества». Она продлится до 30 ноября.
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