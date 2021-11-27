Уже 330 белорусских каналов и чатов в Telegram признаны экстремистскими
В Беларуси на основании решений судов экстремистскими признаны 169 каналов и 161 чат в мессенджере Telegram, сообщили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Перечень за неделю прирост 10 каналами и 6 чатами.
Полный список можно посмотреть в телеграм-канале ГУБОП. "Распространение (репост, перерепост), хранение экстремистских материалов и подписка на экстремистские ресурсы преследуются по закону!!!", - отметили в управлении.
Напомним, признавать группы граждан экстремистским формированиями и запрещать их деятельность теперь, кроме судов, могут КГБ и МВД. Включение в перечни можно обжаловать. В МВД заявили, что "работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств".
В перечне экстремистских формирований сейчас 18 групп, пишет Смартпресс.
А республиканский список экстремистских материалов, который ведется с 2008 года, насчитывает уже свыше 470 позиций. Причем, более 300 из них появились после лета 2020 года.
ГУБОПиК предлагает лишать гражданства за экстремизм и ввести "безусловную ответственность" за подписку на экстремистские интернет-ресурсы.
11:38 27/11/2021
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