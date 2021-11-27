Перечень за неделю прирост 10 каналами и 6 чатами.





Полный список можно посмотреть в телеграм-канале ГУБОП. "Распространение (репост, перерепост), хранение экстремистских материалов и подписка на экстремистские ресурсы преследуются по закону!!!", - отметили в управлении.





Напомним, признавать группы граждан экстремистским формированиями и запрещать их деятельность теперь, кроме судов, могут КГБ и МВД. Включение в перечни можно обжаловать. В МВД заявили, что "работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств".





В перечне экстремистских формирований сейчас 18 групп, пишет Смартпресс.





А республиканский список экстремистских материалов, который ведется с 2008 года, насчитывает уже свыше 470 позиций. Причем, более 300 из них появились после лета 2020 года.





ГУБОПиК предлагает лишать гражданства за экстремизм и ввести "безусловную ответственность" за подписку на экстремистские интернет-ресурсы.