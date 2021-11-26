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Юрий Воскресенский: «Виктору Бабарико нравится печь хлеб…»

Около трех недель назад политолог, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский съездил в Новополоцкую исправительную колонию на встречу с Виктором Бабарико.

Юрий Воскресенский: «Виктору Бабарико нравится печь хлеб…»

Как уже рассказывал Воскресенский, разговор с бывшим главой «Белгазпромбанка» был не очень долгим, длился всего около 40 минут: «Мы хотели бы видеть Бабарико в списках на помилование. И он мог бы там оказаться. Я призвал Виктора Дмитриевича начать гасить ущерб и написать прошение о помиловании». Остальные детали беседы Воскресенский оставил в тайне.

«Народная Воля» поинтересовалась, что осталось за кадром этой поездки и какие впечатления остались у Воскресенского от встречи с Бабарико.

– Я не могу подробно комментировать эту встречу, но, если сам Виктор Дмитриевич или его адвокаты захотят, они могут это сделать в любой момент, – ответил Юрий Воскресенский. – В случае Виктора Бабарико какие-то позитивные сдвиги могут произойти, только если двигаться по процедуре помилования, а для этого нужно раскаяние и хотя бы начало погашения ущерба.

– Недавно прошла информация, что выставлен на продажу его автомобиль…

– Да. Но у Виктора Бабарико есть масса богатых друзей, которые могут помочь ему компенсировать ущерб.

Он должен попросить их об этом?

– Он человек взрослый, сам должен думать…

– Какие в целом у вас остались впечатления от этой встречи?

– Неоднозначные… Прежде всего, появилось чувство глубокого разочарования. Я еще раз понял, что политических инфантилов нельзя допускать к участию в политическом процессе, иначе они натворят беды. Отдельные люди, которые начали называть себя политиками, такими не могут являться даже по умолчанию.

– Как у Бабарико настроение? По-прежнему боевое?

– Он доволен ростом своей заработной платы – сейчас получает уже не рубль шестьдесят копеек, а пятьдесят рублей. И ему нравится печь хлеб. Мне кажется, зря он полез в политику, он запустил такие процессы, которые придется разгребать, может быть, даже не одному поколению белорусов. Сегодня на повестке дня – сохранение независимости и суверенитета страны…

– Про сына с ним говорили? Ведь он до сих пор сидит…

– Говорил. И тоже предлагал начать двигаться по погашению ущерба, чтобы у меня были основания ходатайствовать о каких-то позитивных подвижках.

– Вам трудно было организовать эту встречу?

– Как-то так сложилось, что все органы государственной власти и управления, правоохранительные органы идут навстречу, удовлетворили мое ходатайство. Я какой-то авторитет заработал.

– Это была ваша личная инициатива – встретиться с Бабарико?

– Я сам стратег и тактик всего, что делаю. Это исключительно моя личная инициатива.

– Вы сами фигурант уголовного дела, оно до сих пор, насколько я понимаю, не закрыто. И есть мнение, что это незавершенное уголовное дело – хороший способ держать вас на крючке, манипулировать вашими действиями.

– Уголовное дело меня никак не смущает. С моей точки зрения, там нет уголовного состава – только административный.

***

Сколько Виктор Бабарико должен заплатить в доход государства?

По приговору суда, с Виктора Бабарико должны взыскать штраф в 5000 базовых величин (более 57 тысяч долларов) и 46 миллионов рублей (более 18 миллионов долларов) – в счет погашения причиненного ущерба.

Что говорят адвокаты

«Виктор Бабарико ничего компенсировать не будет, потому что это равносильно признанию вины, – говорит бывший адвокат банкира Евгений Пыльченко. – Поскольку он не признает себя виновным, значит, и компенсировать нечего. Сам он погашать сумму не намерен. Но у него арестовано имущество, его будут выставлять на торги. Арестованы также деньги – их заберут в доход государства в счет погашения суммы, озвученной судом. Но это всё принудительно делает исполнитель на основании приговора.

У меня нет никакой информации о том, что Виктор Бабарико принял предложение Юрия Воскресенского. Мы и раньше с Бабарико обсуждали эту тему – он не согласен ни с какими предложениями, связанными с признанием вины. Погашение ущерба и прошение о помиловании предполагают признание вины, поэтому он на это и не соглашается».
Марина Коктыш
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