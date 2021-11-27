Александр Лукашенко в интервью ВВС / BBC









— Я думаю, что это как в ситуации с автоматом, когда главное действующее лицо потом сильно пожалело об этом. Мне кажется, это не та ситуация, когда надо пугать кого-то. Кого пугать? Уже все НГО закрыты, создать новую нельзя без разрешения властей — так что и пугать-то некого, — отметил Владимир Янчук в эфире у коллег.





Резонансное высказывание, которое стало заголовком полного интервью Александра Лукашенко ВВС, — его ответ на вопрос о причинах закрытия в Беларуси НГО.





— Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые его финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование <...> Если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время, — сказал Лукашенко.





Янчук акцентирует внимание на том, что вскоре после этого заявления Лукашенко отправляется в лагерь мигрантов, где демонстрирует «сплошной гуманизм и заботу» на фоне «негуманного польского злыдня».





— Есть картинка для внешней продажи, а есть картинка для своих.