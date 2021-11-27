"Министры иностранных дел также затронут ситуация на границе Беларуси", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, Минск действует "цинично", используя иммигрантов для того, чтобы оказать давление на союзников НАТО - Латвию, Польшу и Литву.





Кроме того, генсек альянса отметил, что на встрече министры будут обсуждать тему российского военного присутствия близ границы с Украиной.





Столтенберг также сообщил, что главы МИД обсудят "роль НАТО в контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении".





"Все союзники поддерживают цель - мир без ядерного оружия. И НАТО нацелена на то, чтобы играть ведущую роль в контроле над вооружениями", - указал он.

Он добавил, что ситуация в Афганистане и на Западных Балканах также станет темой встречи министров.





"Мы также обсудим следующую стратегическую концепцию НАТО", - сказал он, подчеркнув, что в этом контексте необходимо, в частности, принять во внимание "российские агрессивные действия и все более напористый Китай".



