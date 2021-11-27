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Главы МИД стран НАТО обсудят в Риге Беларусь, Афганистан, военную активность РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что главы МИД стран-членов НАТО обсудят в Риге на следующей неделе ряд международных тем, в частности, ситуацию на границе Беларуси и контроль над вооружениями.

"Министры иностранных дел также затронут ситуация на границе Беларуси", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, Минск действует "цинично", используя иммигрантов для того, чтобы оказать давление на союзников НАТО - Латвию, Польшу и Литву.

Кроме того, генсек альянса отметил, что на встрече министры будут обсуждать тему российского военного присутствия близ границы с Украиной.

Столтенберг также сообщил, что главы МИД обсудят "роль НАТО в контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении".

"Все союзники поддерживают цель - мир без ядерного оружия. И НАТО нацелена на то, чтобы играть ведущую роль в контроле над вооружениями", - указал он.
 
Он добавил, что ситуация в Афганистане и на Западных Балканах также станет темой встречи министров.

"Мы также обсудим следующую стратегическую концепцию НАТО", - сказал он, подчеркнув, что в этом контексте необходимо, в частности, принять во внимание "российские агрессивные действия и все более напористый Китай".

Встреча НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря, пишет Интерфакс-Запад.
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