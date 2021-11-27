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Reuters: США исключат колумбийских повстанцев из списка террористических организаций

Вашингтон внесет в указанный список две другие группировки, вышедшие из Революционных вооруженных сил Колумбии

Власти США намерены 30 ноября исключить распущенную повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) из списка организаций, которые американская сторона считает террористическими. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Как отмечается в публикации, Вашингтон внесет в указанный список две другие группировки, вышедшие из РВСК.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов превратились в беженцев. В 2016 году в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.
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