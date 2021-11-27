"Сроки прокурор запросил по самое не могу": от политзаключенных Сергея Тихановского и Владимира Цыгановича пришли письма
14 декабря огласят приговор Сергею Тихоновскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Артему Сакову, Владимиру Цыгановичу и Дмитрию Попову. Им грозит до 12-15 лет лишения свободы.
В суде, который проходит в Гомельской тюрьме в закрытом режиме, уже выступили обвинитель и адвокаты. Также прозвучало последнее слово обвиняемых. Сколько запросил прокурор для политзаключенных - неизвестно. Адвокаты дали подписку о неразглашении.
Но из писем заключенных можно понять, что сроки, которые просит прокурор, — большие или максимальные.
"Конкретно сроки не знаю. Но знаю, что пригласил прокурор по самое не могу", - говорит Наталья, жена блогера Владимира Цыгановича.
Он написал из тюрьмы с юмором: "Приятно, что меня так высоко оценили".
Сергей Тихановский начал в тюрьме писать стихи. Он присылает их своим друзьям, но большинство стихов по неизвестной причине не проходят цензуру.
08:33 27/11/2021
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