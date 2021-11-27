В суде, который проходит в Гомельской тюрьме в закрытом режиме, уже выступили обвинитель и адвокаты. Также прозвучало последнее слово обвиняемых. Сколько запросил прокурор для политзаключенных - неизвестно. Адвокаты дали подписку о неразглашении.





Но из писем заключенных можно понять, что сроки, которые просит прокурор, — большие или максимальные.





"Конкретно сроки не знаю. Но знаю, что пригласил прокурор по самое не могу", - говорит Наталья, жена блогера Владимира Цыгановича.





Он написал из тюрьмы с юмором: "Приятно, что меня так высоко оценили".





Сергей Тихановский начал в тюрьме писать стихи. Он присылает их своим друзьям, но большинство стихов по неизвестной причине не проходят цензуру.



