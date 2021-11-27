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Не звали. Берлин опроверг слова Лукашенко - в Германии не готовы принять две тысячи мигрантов

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт опроверг заявления Лукашенко о том, что Берлин согласился принять 2000 оказавшихся в Беларуси мигрантов.

Не звали. Берлин опроверг слова Лукашенко - в Германии не готовы принять две тысячи мигрантов
Фото: yandex.ru
«Хотел бы опровергнуть кое-что, что я сейчас читаю в новостных лентах агентств. Есть сообщение dpa, согласно которому Лукашенко сегодня на границе с Польшей сказал, что две тысячи человек — это небольшая нагрузка для Германии и что канцлер Меркель „согласна принять этих людей в Германии“. От имени канцлера и федерального правительство хочу ясно заявить, что это заявление неверно, оно неверно уже несколько дней, когда господин Лукашенко и затем его пресс-секретарь уже делали его. Это не соответствует действительности», — цитирует Зайберта РИА Новости.

Напомним, что 26 ноября Александр Лукашенко посетил ТЛЦ «Брузги» возле белорусско-польской границы. Во время своего выступления он заявил, что две тысячи человек являются небольшой нагрузкой для Германии. По его словам, Ангела Меркель с этим согласилась, и лишь Польша «блокирует» решение этого вопроса.

Фото: Getty Images

Также, в Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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