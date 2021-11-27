Польша создает новый научно-исследовательский институт, при помощи которого она намерена подтвердить свои требования репараций за ущерб, причиненный ей нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны. Как заявил в интервью агентству dpa, фрагменты которого опубликованы в пятницу, 26 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в прошлую среду он подписал документ о создании Института по вопросам ущерба, причиненного войной, которому присвоено имя борца польского сопротивления Яна Карского. "Этот вопрос не снимается с повестки дня, поскольку с Польшей очень плохо обошлись, так как она не получила никаких репараций", - заявил политик.





Специальная парламентская комиссия представит свой отчет

Новый НИИ будет проводить исследования, которые дадут возможность оценить размер нанесенного оккупантами ущерба. На основании этих данных польское руководство сможет обосновать размеры своих претензий к Германии. Моравецкий также объявил, что парламентская комиссия, созданная в 2017 году для изучения нанесенного войной ущерба, завершит свой отчет в феврале. Однако как именно он будет использован польским правительством, пока неясно. "Решение о том, что мы будем делать с этим отчетом, когда и как, еще не принято, - сказал премьер-министр. - Но мы готовим все, чтобы представить этот отчет всему миру".





Депутат Сейма от партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик, возглавляющий парламентскую комиссию, которая занимается изучение ��анесенного Польше во время Второй мировой войны ущерба, объявил о завершении работы комиссии еще в прошлом году. Однако, по словам премьера Моравецкого, комиссию попросили добавить в подготовленный ею отчет дополнительную информацию. Окончательно отчет должен быть готов к февралю, сообщил глава польского правительства агентству dpa. Точная дата публикации пока неизвестна.





Варшава: ущерб с учетом процентов составляет 800 млрд евро

Согласно более ранним заявлениям Варшавы, основанным, по ее утверждению, на результатах инвентаризации 1946 года, нанесенный нацистами ущерб с учетом процентов составляет 800 млрд евро. Нацистская оккупация Польши продолжалась с 1939 по 1945 годы. По разным оценкам, в период Второй мировой войны погибли от четырех до шести миллионов поляков - до одной пятой населения страны.





Правительство ФРГ считает вопрос о репарациях закрытым

В 2019 году, к 80-й годовщине начала войны, Варшава значительно усилила давление на Германию по вопросу о репарациях. "Более 1000 польских деревень были стерты немцами с лица земли. Мы серьезно определимся с суммой, которую потребуем", - заявил Моравецкий в интервью, которое он дал тогда журналистам. Затем этот вопрос некоторое время не поднимался. Судя по всему, ситуация вновь изменится, когда в феврале будет представлен парламентский отчет.





Правительство Германии считает вопрос о репарациях как с юридической, так и с политической точки зрения закрытым. При этом она прежде всего ссылается на заключенный 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, более известный как договор "Два плюс четыре", который подписали министры иностранных дел ФРГ и ГДР, а также главы внешнеполитических ведомств стран-союзников во Второй мировой войне - СССР, США, Великобритании и Франции. Между тем, о репарациях в нем не было четко сказано. Кроме того, многие государства, подвергшиеся нападению и оккупации со стороны нацистской Германии, в том числе Греция и Польша, не были привлечены к участию в переговорах.





Греция также требует репараций

В Греции также была создана парламентская комиссия по изучению ущерба, нанесенного ей нацистской Германией во время Второй мировой войны. Он оценен в 289 млрд евро. В эту сумму включен и неоплаченный долг по принудительным кредитам, которые Греция была вынуждена предоставлять Рейхсбанку – центральному банку "третьего рейха". В 2019 году тогдашний премьер-министр Греции Алексис Ципрас поднимал этот вопрос и даже направил дипломатическую ноту правительству ФРГ с призывом провести по данному вопросу переговоры. Правительство в Берлине, однако, отклонило это требование.





Нынешнее правительство Греции продолжает требовать выплаты репараций. Афины ясно дали это понять в апреле, на 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Грецию во время Второй мировой войны. "Вопрос остается открытым до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Эти требования будут отстаиваться всеми способами", - такое заявление сделало тогда министерство иностранных дел Греции.