В семье политзаключенного Павла Северинца прошел обыск
У жены политзаключенного Павла Северинца Ольги состоялся обыск. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Подробности Ольга не сообщает, так как проходит как свидетель и находится под подпиской о неразглашении. Единственное, что она добавила в своем сообщении, что обыск проходил максимально корректно.
"Франциск был дома, но, кажется, ничего не понял - даже пытался играть в машинки с этими дядями”, – написала Ольга.
07:43 27/11/2021
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