



"Доверие - это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. Я считаю, что это номер один. Потому что вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка", - сказал президент в ходе пресс-марафона.





Также он заявил, что считает своей ошибкой действия в отношениях с РФ, думает, что стоило "больше рисковать".





"Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решений некоторых проблем спринтерский, а есть решение некоторых проблем стайерское. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную", - добавил президент.