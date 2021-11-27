Сообщается, что заговорщики «планировали организовать массовые акции протеста с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и дальнейшим насильственным захватом власти». Любопытно, что еще накануне местные эксперты называли текущую кампанию едва ли не самой тихой в истории страны, поясняя: недавние политические реформы в стране резко снизили роль парламента.





В пятницу пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии объявила о задержании более 15 «активных членов группы», планировавшей «дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти». Сообщается, что заговорщики под руководством неназванных депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников вели «подбор около 1 тыс. агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста».





«С ними проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти»,— отмечается в заявлении. В ходе обысков по местам жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе, как утверждают в ГКНБ, «помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства».









Выступа� в пятницу на заседании Совета безопасности, президент Киргизии Садыр Жапаров призвал все политические силы страны оставаться в рамках законодательства, поддерживая стабильность.





Он напомнил, что именно «открытое попрание закона» во время прошлогодних выборов в парламент привело к массовым беспорядкам: «Народ не выдержал узурпации власти группой чиновников, преследовавших сугубо личные интересы. Поэтому предстоящие парламентские выборы играют важную историческую роль в определении будущего нашего народа и нашей страны». «Справедливые и прозрачные выборы — сигнал мировому сообществу о том, что в Кыргызстане действительно началась эра демократии и установлено верховенство закона»,— резюмировал господин Жапаров.





До этого власти Киргизии не раз говорили, что нынешняя кампания кардинально отличается от предыдущей: она, по их убеждению, значительно чище и спокойнее.





Так, ранее на этой неделе секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов на совещании с силовыми структурами отметил: удалось в значительной степени избавиться от влияния административного ресурса, а также такого явления, как подкуп избирателей.





«Обстановка в целом стабильная»,— резюмировал Марат Иманкулов. В ЦИК республики ранее также сообщили, что нарушений и жалоб на неправомерные действия власти и кандидатов в депутаты стало гораздо меньше. Хотя полностью искоренить коррупционные явления не удалось. Так, на днях за подкуп избирателей ЦИК снял с выборов кандидата по одномандатному округу Камчыбека Джолдошбаева. За использование должностных полномочий во время агитационной кампании лишились своих кресел несколько чиновников.





Кстати, выборы в Киргизии впервые пройдут по смешанной, партийно-мажоритарной системе. И впервые в них не будет принимать участие президентская партия. Садыр Жапаров запретил своей политической силе «Мекенчил» («Патриот») участвовать в гонке и предупредил госаппарат, что поддержка любой партии за счет административного ресурса будет караться не только увольнением с должности, но и уголовным преследованием. В итоге от участия в выборах отказались большинство парламентских партий: «Республика», «Кыргызстан» и «Онугуу прогресс».





Лидерами политического процесса стали недавно созданные и не попавшие в парламент на прошлых выборах партии: «Ата Журт Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»), «Ишеним» («Верю»), «Ынтымак» («Дружба») и «Азаттык» («Свобода»). Имеют свой электорат и оппозиционные партии, которые выступают против курса действующей власти: старейшая партия Киргизии «Ата Мекен» («Отчизна»), «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») и «Альянс».





Сопредседатель регионального клуба экспертов «Пикир» («Мнение») Игорь Шестаков отметил в разговоре с «Ъ»: «Особенно жаркой стала борьба в одномандатных округах: представители крупного капитала и различных политических кланов баллотировались не по партийным спискам, а именно в округах. И здесь в ход нередко шли запрещенные приемы».





В качестве примера эксперт привел то, что по Иссык-Атинскому округу губернатор Чуйской области выставил на выборы двух своих сыновей. «С кандидатами от местной элиты пришлось бороться фермеру Нурбеку Джыргалбаеву, который не располагает, в отличие от своих оппонентов, возможностями административного ресурса. И таких примеров, когда правящие региональные кланы проталкивали в парламент нужных кандидатов, немало»,— отметил собеседник «Ъ». Политолог Марс Сариев также в разговоре с «Ъ» обратил внимание на то, что конфликты могут возникнуть на региональном уровне в тех одномандатных округах, где баллотируются кандидаты с хорошими финансовыми ресурсами и большой клановой поддержкой.





Лидер партии «Ар-Намыс» («Достоинство») бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов заявил «Ъ»: «В Киргизии растет социальное напряжение. Но это происходит из-за экономического кризиса, а не из-за парламентских выборов. Политических поводов для недовольства власти пока не дают. Использование административного ресурса практически сведено к минимуму, но по-прежнему используется подкуп избирателей со стороны партий и кандидатов по одномандатным округам».





Экс-председатель Счетной палаты страны Эльмира Ибраимова в беседе с «Ъ» сделала прогноз: состав парламента будет очень разнородным, и собрать в нем большинство голосов будет сложно как власти, так и оппозиции.





«Киргизии нужна смена политической элиты, ведь режимы Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева (экс-президенты страны.— Прим.) полностью себя дискредитировали и вывели из игры большинство известных политиков. Стране нужны новые политики, новый подход во всей системе госуправления, иначе кризиса не избежать»,— предупредила она.





Результаты последних соцопросов и мнения экспертов совпадают еще по одному пункту. Согласно прогнозам, на участках ожидается рекордно малое число избирателей. Пассивность электората, по мнению Эльмиры Ибраимовой, обусловлена в том числе тем, что по новой конституции полномочия парламента сильно урезаны и депутаты сейчас далеко не самые влиятельные игроки на политическом поле.





Впрочем, пятничные новости показали, что такая реформа не гарантировала Киргизии стопроцентную защиту от очередных поствыборных потрясений и революций.