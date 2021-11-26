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Литва пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью

О возможном закрытии границы с Беларусью сообщила 26 ноября глава Министерства внутренних дел Литвы Агн Билотайте.



«Мы видим новые случаи попыток въезда в Литву на грузовиках, поэтому было принято решение усилить и усилить контроль над транспортными средствами», — цитирует ее BNS.

Билотайте добавила: «Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы действительно очень серьезно отнесемся к закрытию пунктов пропуска».

По ее словам, с августа пограничники на рубеже вернули более 7,4 тысяч мигрантов.

Четверо иракцев в грузовике

Ранее литовские пограничники заявили, что нашли четырех иракцев в прицепе грузовика, который ехал в Беларусь.

«Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, а там находились четверо представившихся иракцами мужчин », — сказал Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Миуштис, передает lrt.lt.

По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин Беларуси.

Ранее о возможном закрытии границы сообщала и Польша, писал Телеграф.
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