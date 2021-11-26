







«Мы видим новые случаи попыток въезда в Литву на грузовиках, поэтому было принято решение усилить и усилить контроль над транспортными средствами», — цитирует ее BNS.





Билотайте добавила: «Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы действительно очень серьезно отнесемся к закрытию пунктов пропуска».





По ее словам, с августа пограничники на рубеже вернули более 7,4 тысяч мигрантов.





Четверо иракцев в грузовике





«Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, а там находились четверо представившихся иракцами мужчин », — сказал Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Миуштис, передает lrt.lt.





По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин Беларуси.



