Литва пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью
О возможном закрытии границы с Беларусью сообщила 26 ноября глава Министерства внутренних дел Литвы Агн Билотайте.
«Мы видим новые случаи попыток въезда в Литву на грузовиках, поэтому было принято решение усилить и усилить контроль над транспортными средствами», — цитирует ее BNS.
Билотайте добавила: «Если мы увидим, что эти тенденции растут, мы действительно очень серьезно отнесемся к закрытию пунктов пропуска».
По ее словам, с августа пограничники на рубеже вернули более 7,4 тысяч мигрантов.
Четверо иракцев в грузовике
Ранее литовские пограничники заявили, что нашли четырех иракцев в прицепе грузовика, который ехал в Беларусь.
«Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, а там находились четверо представившихся иракцами мужчин », — сказал Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Миуштис, передает lrt.lt.
По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин Беларуси.
Ранее о возможном закрытии границы сообщала и Польша, писал Телеграф.
17:47 26/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение