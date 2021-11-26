"В рамках крупнейшей за последние 20 лет трансформации военной службы армия хочет разместить силу размером в бригаду в 250 (единиц техники - ИФ) ближе к Восточной Европе на случай войны с Россией", - отмечает газета.





The Times напоминает, что после того как британские войска в 2010 году покинули ФРГ, речь идет о кардинальной смене стратегии - обратно в Германию отправятся сотни единиц техники, включая танки и беспилотники.





База передового развертывания НАТО в ФРГ станет одним из трех региональных форпостов для британских военных - наряду с Кенией и Оманом. Командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральа Вуддисс отметил, что таким образом британская армия сможет действовать более оперативно.





"Я особенно указываю на ФРГ, где мы выдвигаем вперед значительное количество бронетехники", - сказал он.





Как в свою очередь заявили The Times источники в британской армии, "вместо того чтобы базировать все силы на территории Соединенного Королевства и перебрасывать их через Ла-Манш, они будут размещены ближе к передовой, так что (Британии - ИФ) не придется сажать их все на корабли".





По данным источников газеты, такие силы размером с бригаду будут включать в себя сотни единиц техники, включая модернизированные танки "Challenger 3", бронетранспортеры "Boxer", бронемашины "Ajax", артиллерию, машины разминирования, беспилотники, топливозаправщики. Источники подчеркнули, что подобные силы должны быть готовыми действовать в любой момент по всей Европе, включая Эстонию и Польшу.