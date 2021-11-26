



"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.





"У нас есть (...) агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - отметил он.





При этом президент подчеркнул, что бизнесмена Рината Ахметова "подставляют". "Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. (...) это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - заключил Зеленский.





Президент добавил, что приглашает Ахметова в свой офис для беседы в связи с имеющимися данными. "Я приглашаю его на Банковую, послушать ту информацию, которой можно поделиться", - сказал Зеленский.