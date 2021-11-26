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Зеленский заявил о готовящейся попытке госпереворота в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота в стране.


"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

"У нас есть (...) агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что бизнесмена Рината Ахметова "подставляют". "Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. (...) это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - заключил Зеленский.

Президент добавил, что приглашает Ахметова в свой офис для беседы в связи с имеющимися данными. "Я приглашаю его на Банковую, послушать ту информацию, которой можно поделиться", - сказал Зеленский.
Источник: interfax.by
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