Правитель сделал ряд заявлений, которые вряд ли могут способствовать разрешению миграционного кризиса, пишет gazetaby.com





В частности, комментируя желание беженцев попасть в ЕС, Лукашенко заявил:





— Это ваша воля: пройдете — идите. Вот и вся философия.





Он также рассказал о высокой проходимости границы, заявив, что по данным поляков и других сопредельных властей, на территорию Польши, Литвы, Латвии ежесуточно проходит до 200 человек.





Откуда именно получены эти цифры, Лукашенко не уточнил. Статистика, которую ежедневно публикуют пограничные службы соседних стран, обычно называет такие цифры в качестве предпринятых неудачных попыток прорыва через границу, но никак не прохода через нее.





Между тем Лукашенко пообещал, что не будет препятствовать попыткам попасть в Европу и пообещал не заставлять уезжать домой.





— Мы не будем принудительно отправлять вас на родину, — цитирует его слова АТН. — Кто хочет двигаться в западном направлении — это тоже ваше право. Мы не будем вас ловить и избивать и удерживать за колючей проволокой.





Он также заявил, что «белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то».





Лукашенко обратился к народу Германии:





— Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это все поляки.





Озвучил он и призыв к «дружественному и трудолюбивому народу Польши»:





— Руководство Польши обезумело, оно потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков!





Он напомним, как власти Польши» устроили "бойню" на границе, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем».





— Если немцы и поляки меня не услышат – я не виноват. Мы будем с вами делать так, чтобы выполнить все ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как здесь сказано.









Обращают на себя внимание лица людей, перед которыми предстал Лукашенко.

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Между тем провластные телеграм-каналы сообщили, что мигранты «встретили его аплодисментами».

За что благодарили мигранты Лукашенко, не сообщается. Пул первого опубликовал видео, где, помимо аплодисментов на заднем плане слышен свист.







