В нем будет 28 физлиц и компаний, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.





По его информации, пятый пакет санкций будет одобрен 1 декабря и опубликован на следующий день.









Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что в пятый пакет войдут «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белавиа», несколько туристических фирм (в частности, «Оскартур» и «Центркурорт») и чиновники, ответственные за миграционный кризис.







