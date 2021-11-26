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Пятый пакет санкций против официального Минска согласован и будет одобрен 1 декабря

В ЕС достигнуто общее согласие по пятому пакету санкций против властей Беларуси.

В нем будет 28 физлиц и компаний, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

По его информации, пятый пакет санкций будет одобрен 1 декабря и опубликован на следующий день. 


Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что в пятый пакет войдут «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белавиа», несколько туристических фирм (в частности, «Оскартур» и «Центркурорт») и чиновники, ответственные за миграционный кризис.
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