Пятый пакет санкций против официального Минска согласован и будет одобрен 1 декабря
В ЕС достигнуто общее согласие по пятому пакету санкций против властей Беларуси.
В нем будет 28 физлиц и компаний, сообщает брюссельский корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.
По его информации, пятый пакет санкций будет одобрен 1 декабря и опубликован на следующий день.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что в пятый пакет войдут «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белавиа», несколько туристических фирм (в частности, «Оскартур» и «Центркурорт») и чиновники, ответственные за миграционный кризис.
14:51 26/11/2021
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