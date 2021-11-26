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Земан снова попал в больницу - COVID

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги в связи с тем, что его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом 25 ноября сообщает Denik.

"В рамках стандартной процедуры специалисты в области здравоохранения провели тест на COVID-19. Он оказался положительным, поэтому по согласованию с лечащим врачом [Земана] мы организовали доставку президента обратно в Центральный военный госпиталь", – рассказал пресс-секретарь госпиталя Владислав Подрацкий.

77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. 

Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. 

В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").

4 ноября состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может "полностью посвятить себя работе", отмечали в госпитале.

25 ноября Земана выписали из Центрального военного госпиталя Праги, где он находился на лечении с середины октября.
Источник: gordonua.com
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