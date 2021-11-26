За последние 20 лет в Беларуси сократилось количество организаций, занимающихся социологическими исследованиями. Если в начале нулевых только в Минске было несколько десятков социологических организаций разного уровня, то к 2020 году осталось две-три большие структуры.





«Государству была не нужна обратная связь со стороны общества», — полагает экс-директор Института социологии в Минске, программный директор образовательной инициативы «Беларуская Акадэмія» и старший эксперт «Центра новых идей» Геннадий Коршунов.





Он объясняет это высокой значимостью социологии в политическом пространстве.





Ужесточение условий для организаций, проводящих опросы общественного мнения, началось в нулевых. В 2002 году Совет министров принял постановления, которые ограничивали возможности проводить опросы про выборы, референдумы и собирать мнения про общественно-политическую ситуацию в стране.





«В целях обеспечения качества опросов общественного мнения» проводить их могли только организации, аккредитованные специально созданной комиссией. Через три года требования ужесточились. В 2013 году в Кодексе об административных правонарушениях появилась ответственность за незаконное проведение опросов общественного мнения.





Началось давление на частные исследовательские структуры. В 2005 году был ликвидирован Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ).





Случилось это примерно через полгода после того, как эксперты организации совместно с иностранными коллегами провели экзитпол во время референдума 2004 года. По данным того опроса, за изменения Конституции голосовало менее 50% пришедших на участки. В следующие десять лет НИСЭПИ работал уже из Вильнюса.





В 2010 году после обысков в социологической лаборатории «Новак» ее глава Андрей Вардомацкий покинул страну и открыл новую организацию в Польше.





А в 2019 году был ликвидирован информационно-аналитический центр при Администрации президента, исследованиями которого пользовались органы госуправления, — вместо него появился Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ).





В 2020 году власти даже запретили медиа проводить среди своих читателей опросы о кандидатах в президенты, а вместе с ними и все опросы, затрагивающие политическую ситуацию.





В 2021 году, внеся изменения в закон о СМИ, власти лишили их права публиковать результаты опросов общественного мнения о выборах, референдумах и общественно-политической ситуации в стране, если они были проведены неаккредитованными организациями.





Сколько сейчас в Беларуси организаций, имеющих аккредитацию на проведение опроса общественного мнения? В период проведения президентских выборов 2020 года таких организаций было девять:





Институт социологии НАН Беларуси;





Центр социологических и политических исследований БГУ;





Отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы информагентства «Могилевские ведомости»;





Социологическая лаборатория гомельского государственного технического университета имени П. Сухого;





Центр социологических исследований научно-исследовательской части Международного университета МИТСО;





Информационно-аналитическое управление Академии управления при президенте;





Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО «БКМО»;





Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ;





Аналитический центр EcooM OOO «Медиафакт-Эко».





Единственным негосударственным в списке был аналитический центр EcooM, с которым много лет сотрудничает ЦИК. Ему разрешено проводить соцопросы и экзитполы на выборах.





«Социология является неплохим инструментом для понимания того, чего хотят люди, какие у них проблемы, чего они боятся, ради каких целей они готовы объединиться и что они готовы делать.





Когда каналы обратной связи — одним из элементов которой является социология — уничтожаются, формируются две реальности. Это видно в Беларуси, когда на официальном уровне существует другая картина реальности, которая кардинально может не совпадать с тем, что есть на самом деле.





И, в конце концов, эти две реальности сталкиваются, особенно в ситуации кризиса, как было в начале 2020 года, когда оказалось, что реальность совсем не такая, какой ее рисовали», — говорит Геннадий Коршунов.