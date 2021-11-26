Главе Союза поляков Борис продлили арест на 3 месяца. Почобуту, видимо, тоже
Стало известно, что председателю Союза поляков Беларуси Анжелике Борис продлили срок пребывания под стражей до 25 февраля 2022 года. Такое решение одобрил Следственный комитет Беларуси.
Она находится за решеткой уже 8 месяцев.
Вероятно, постановление касается также второго заключенного лидера польского меньшинства Беларуси, журналиста Анджея Почобута, сообщает сайт Znadniemna.pl (издание Союза поляков Беларуси).
В "деле поляков" были также арестованы активистки Союза поляков из Лиды, Волковыска и Бреста: Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Их освободили и заставили покинуть Беларусь.
"Следователи до сих пор не могут передать уголовное дело против поляков в суд, что может свидетельствовать о трудностях со сбором доказательств вины арестованных или с необходимостью изменения квалификации их поступков на такую, которую с точки зрения следователей было бы проще доказать" - отмечает портал znadniemna.pl.
Правозащитное сообщество Беларуси признало Борис и Почобута политическими заключенными и добивается их освобождения, такую же позицию имеют власти Польши.
По состоянию на 26 ноября уже 888 человек в Беларуси имеют статус политических заключенных.
Источник: svaboda.org
12:35 26/11/2021
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