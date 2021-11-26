Она находится за решеткой уже 8 месяцев.





Вероятно, постановление касается также второго заключенного лидера польского меньшинства Беларуси, журналиста Анджея Почобута, сообщает сайт Znadniemna.pl (издание Союза поляков Беларуси).





В "деле поляков" были также арестованы активистки Союза поляков из Лиды, Волковыска и Бреста: Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Их освободили и заставили покинуть Беларусь.





"Следователи до сих пор не могут передать уголовное дело против поляков в суд, что может свидетельствовать о трудностях со сбором доказательств вины арестованных или с необходимостью изменения квалификации их поступков на такую, которую с точки зрения следователей было бы проще доказать" - отмечает портал znadniemna.pl.





Правозащитное сообщество Беларуси признало Борис и Почобута политическими заключенными и добивается их освобождения, такую же позицию имеют власти Польши.





По состоянию на 26 ноября уже 888 человек в Беларуси имеют статус политических заключенных.