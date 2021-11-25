



«Беларусь заманивает мигрантов и хочет дестабилизировать весь Евросоюз», — сказала Меркель, выказав Польше полную солидарность Германии, передает Polsat.





При этом она подчеркнула, что ее разговор с Александром Лукашенко был согласован. По ее словам, в этой ситуации речь идет о людях — о том, что они должны иметь достойную помощь и защиту, и чтобы могли вернуться в свои страны происхождения.





«Мы знаем, что у Лукашенко и президента Путина очень близкие отношения. Поэтому я тоже поговорила с президентом России об этой ситуации», — пояснила Меркель.





Она отметила, что ей важно было показать Беларуси и России, «что в случае дальнейшего ухудшения ситуации мы можем ввести дополнительные санкции».





«Дверь к диалогу всегда следует оставлять открытой. Санкции — это одно, но мы всегда должны проявлять открытость к диалогу и переговорам», — подчеркнула канцлер.





Рассказала она и о разговоре с «госпожой Тихановской».





«Были опасения, что мы признаем господина Лукашенко, и мне кажется, что когда дело доходит до гуманитарной помощи мигрантам и доступа к УВКБ ООН и Международной организации по миграции — он единственное контактное лицо», — сказала Меркель.





При этом, по ее словам, это не означает признания выборов в Беларуси.





«Речь идет о решении проблемы, что, конечно, не так просто. И здесь у меня нет иллюзий, но это служит той же цели, направлению, а именно, что попытки давления на Союз (ЕС) должны быть прекращены и что мы должны вернуться к нормальным дипломатическим процедурам», — заявила Меркель.





Канцлер Меркель заявила, что на данный момент главной задачей в плане решения проблемы мигрантов в Беларуси является «то, что делает Польша, а именно охрана границ и наши совместные действия».





«Дело в том, чтобы показать миру, что там происходит. Здесь, в первую очередь, на повестке дня санкции против Лукашенко, если не будет видимого прогресса и развитие пойдет в этом направлении», — добавила канцлер.





Светлане Тихановской. Как сообщал Телеграф , и.о. канцлера Германии Ангела Меркель 22 ноября вечером решила позвонить





Свой разговор она начала со слов, что решила позвонить лидеру белорусской оппозиции, чтобы объяснить причины недавних звонков Александру Лукашенко.





«Здравствуйте, этот звонок хорошая возможность поговорить, потому что вы были не очень довольны, что я разговаривала по телефону с Александром Лукашенко», — сказала Ангела Меркель в начале беседы.





И.о. канцлера Германии Ангела Меркель и Светлана Тихановская обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуси и сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Германии.





Что говорят в Минске

Между тем международный обозреватель BBC Стивен Розенберг спросил у Александра Лукашенко, как к нему обращалась и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в недавнем телефонном разговоре — господин президент, господин Лукашенко или Александр Григорьевич…





«А чего вас это волнует? Господин президент в Беларуси – он же господин Лукашенко. Для меня никакого не имеет значения», — ответил Лукашенко.





«Как вы знаете, вас в Евросоюзе не признают легитимным президентом. Интересно, как она…», — продолжил Розенберг и услышал:





«Послушайте, а мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Вы просто, Стив, не в курсе дела, наверное. Четверть века меня не признают в Евросоюзе. Ну и что?».