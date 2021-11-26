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Нового главу Интерпола обвиняют в причастности к пыткам

Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) возглавил генерал-майор МВД Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Нассер Аль-Раиси, сообщила организация в Twitter в четверг.



По данным Deutsche Welle, нового руководителя Интерпола обвиняют в том, что он причастен к произвольным арестам и пыткам задержанных. Судебные иски по этим обвинениям поданы против Аль-Раиси в 5 странах. 

В этой связи DW ссылается на издание The Daily Mail, которое приводит историю британского ученого Мэттью Хеджеса. 

Хеджеса задержали в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. В тюрьме ученого держали в наручниках, ему не давали спать, вынуждали принимать разные медпрепараты. После освобождения Хеджес подал иск против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси.

Глава Интерпола избирается на 4 года.
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