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Европарламент поддержал санкции против "ЧВК Вагнера"

Европарламент на заседании в четверг одобрил резолюцию, осуждающую нарушения прав человека бойцами частных военных компаний.

Особое внимание уделено структуре, известной как «ЧВК Вагнера» и «её связям с российским государством», пишет «Немецкая волна».

«За» документ проголосовали 585 депутатов, «против» - 40, ещё 43 – воздержались.

В тексте резолюции говорится, что европарламентарии «самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершённые российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликтов».

«Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несёт ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами», - отмечается в резолюции. 

Евродепутаты убеждены, что «ЧВК Вагнера» и ряд других военизированных подрядчиков следует рассматривать как «доверенные организации российского государства, действующие в его интересах». 

В этой связи они обращаются к Москве с призывом позаботиться о выполнении статьи 359 Уголовного кодекса России, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в вооруженных конфликтах.

В резолюции отмечается, что впервые о «ЧВК Вагнера» стало известно в 2014 году из-за её участия в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе. Наемники, как говорится в документе, действовали также в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Европарламент высказался в поддержку усилий Киева, связанных с тем, чтобы привлечь бойцов ЧВК к ответственности. Одновременно в Европарламенте приветствовали достижение договоренности в Совете ЕС по поводу введения санкций против «Группы Вагнера».

Ввести санкции против российских наемников европарламентарии призвали и страны-партнеры Евросоюза, в частности из Африканского союза.

«ЧВК Вагнера» - российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и в конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что они действуют в нескольких африканских странах.

«ЧВК Вагнера» связывают с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром Путина».

Российские власти свою причастность к деятельности наемников отрицают.
Источник: svoboda.org
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