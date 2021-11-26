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В Кыргызстане заявили о сорванной попытке захвата власти

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил, что сорвал попытку насильственного захвата власти, сообщает АКИpress.


Как заявили в пресс-службе ГКНБ, сотрудники спецслужб получили информацию, что группа лиц планирует сразу же после парламентских выборов организовать насильственный захват власти. В состав группы входили депутаты и бывшие высокопоставленные чиновники.

Злоумышленники планировали организовать массовые протесты в Бишкеке и устроить провокацию, чтобы митингующие вступили в столкновения с силовиками. Для этого они собрали около тысячи агрессивных молодых людей, рассказали в пресс-службе.

Задержаны 15 человек. В их домах и офисах найдены документы, подтверждающие подготовку к преступлению, оружие, боеприпасы и наркотики.

Беспорядки, вспыхнувшие в Кыргызстане после парламентских выборов осенью 2020 года, привели к смене власти.
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