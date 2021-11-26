+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российские военные предупредили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Российские военные сообщили о подготовке террористической группировкой в сирийской провинции Идлиб провокации с использованием отравляющих веществ.



"В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир аш-Шам") (обе группировки запрещены в РФ - ИФ) в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами", - заявил на брифинге в четверг замглавы ЦПВС Вадим Кулить.

Он пояснил, пишет Interfax.by, что, "по имеющейся информации, террористы намерены организовать провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения".

Кроме того, Кулить сообщил о гибели сирийского военнослужащего в результате обстрела со стороны террористов.
 
"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Мадждалайа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, один сирийский военнослужащий погиб, другой получил ранение", - сказал он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]