







"В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир аш-Шам") (обе группировки запрещены в РФ - ИФ) в подземном укрытии в районе города Сармада провинции Идлиб складированы емкости с отравляющими веществами", - заявил на брифинге в четверг замглавы ЦПВС Вадим Кулить.





Он пояснил, пишет Interfax.by, что, "по имеющейся информации, террористы намерены организовать провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения".





Кроме того, Кулить сообщил о гибели сирийского военнослужащего в результате обстрела со стороны террористов.

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Мадждалайа по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, один сирийский военнослужащий погиб, другой получил ранение", - сказал он.







